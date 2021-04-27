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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 08:24

Ünlü şarkıcı ’ün eşi bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!

Ünlü şarkıcı hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Tarık Mengüç eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi . Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Sevilen şarkıcının ınstagram hesabını takip eden hayranları eşi Funda Mengüç ile olan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!

Eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tarık Mengüç farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri oldu.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!

doğumlu 'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Tarık Mengüç'ün Baran ve Sevde adında iki çocuğu var.

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Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!

Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi .

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!

Funda Mengü katıldıkları bir programda ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç bakın kim çıktı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular!

"Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" dedi.

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