Peki eşiniz Oktay Ertuğrul nasıl karşılıyor estetik operasyonlarınızı?

Eşim beni her zaman destekler, kararlarıma hep saygı duyar. Benim neyi ne kadar yapacağımı iyi bilir. Bakın bana yönelik bir süredir itibarsızlaştırıcı haberler yapılıyor. Bu haberler de belli odaklar tarafından yapılıyor. Bu odakların esas derdi benim milli duruşum. Ben milli ve her zaman devletin yanında olan bir sanatçıyım. Gezi olaylarında da, 15 Temmuz'da da devletimin yanında oldum. Beni bugün hedefe koyanlar 15 Temmuz gecesi için tiyatro derken, ben eşim ve kızımla sokağa çıkmıştım. Benim milli duruşumdan çok rahatsızlar... Ben her zaman devletime, yöneticilerime ve bayrağıma saygılı oldum. Onlarla aynı tarafta olmadığım için vur abalıya diyorlar. Bu haberlerle beni ruh hastası gibi göstermek, sanatımı gölgelemek ve toplum nezdinde beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bana bunu yapanlarla adalet önünde hesaplaşacağım.