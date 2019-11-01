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  • Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü şarkıcı ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

Şarkıcı , ilk kez metroya bindiği anları hesabından paylaştı. "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" diyen Yeşilmen, sosyal medyada hem ilginç yorumlara maruz kaldı, hem de alay konusu oldu. Adanalı iş insanı Ali Uğur Aktaş'la evliliğinden dolayı 'daki hayatından vazgeçen Yeliz Yeşilmen, önceki gün yeni şarkısı için İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yeşilmen'in metrodaki paylaşımı ise hem tepki topladı hem alay konusu oldu. 'ın hikayeler kısmından bindiği metronun içinden videosunu paylaşan Yeliz Yeşilmen, ilk kez metroya bindiğini belirtti. Yeşilmen, "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" deyince ise ilginç yorumlara maruz kaldı. Yeliz Yeşilmen'in kısa sürede gündem olan paylaşımı, "Gören de balta girmemiş ormanlara, safariye falan gitti sanacak. Alt tarafı metroya bindin ne bu hareketler?" şeklinde yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 11:21
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

İlk kez metroya bindiği anları hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaşan , sosyal medyada alay konusu oldu. Yeşilmen paylaşımında, "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" deyince sosyal medyada hem ilginç yorumlara maruz kaldı, hem de alay konusu oldu. İşte Yeliz Yeşilmen ve toplu taşımayı kullanan diğer ünlü isimler…

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

EDİS

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Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

Sosyal medyadan toplu taşımaya bindiği bir kareyi yayınlanan şarkıcı Edis, "DİKKAT DİKKAT! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" mesajıyla paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

EDA TAŞPINAR

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

Eda Taşpınar İtalya'nın Milano şehrinde metroya bindi ve çektiği fotoğrafını Hayat (life) notu ile paylaştı.

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

AHU YAĞTU

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ahu Yağtu, Zincirlikuyu durağındaki bankamatik kuyruğunda görüntülendi.

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