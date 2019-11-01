Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi! Yeliz Yeşilmen sosyal medyada alay konusu oldu!

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, ilk kez metroya bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" diyen Yeşilmen, sosyal medyada hem ilginç yorumlara maruz kaldı, hem de alay konusu oldu. Adanalı iş insanı Ali Uğur Aktaş'la evliliğinden dolayı İstanbul'daki hayatından vazgeçen Yeliz Yeşilmen, önceki gün yeni şarkısı için İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yeşilmen'in metrodaki paylaşımı ise hem tepki topladı hem alay konusu oldu. Instagram'ın hikayeler kısmından bindiği metronun içinden videosunu paylaşan Yeliz Yeşilmen, ilk kez metroya bindiğini belirtti. Yeşilmen, "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" deyince ise ilginç yorumlara maruz kaldı. Yeliz Yeşilmen'in kısa sürede gündem olan paylaşımı, "Gören de balta girmemiş ormanlara, safariye falan gitti sanacak. Alt tarafı metroya bindin ne bu hareketler?" şeklinde yorumlar yaptı.