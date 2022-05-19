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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! "Kendisi de mutsuz"
Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:02

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! "Kendisi de mutsuz"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirmişti. Yaptığı cover'lar ile adından sıklıkla bahsettiren Zeynep Bastık 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Güzel şarkıcı imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren Bastık'ın yeni hali sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Zeynep Bastık'ın kısa saçlı yeni imajı...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğmiz Temmuz ayında mutluluğa 'Evet' demişti. İddialı ve sempatik pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Zeynep Bastık, imaj değiştirdi. Ünlü güzel uzun saçlarını kestirdi. Bastık'ın son hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı.

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Arnavut kökenli olan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı, müzik hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere ulaştıran güzel isim, uzun saçlarını kestirerek, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! Kendisi de mutsuz

Zeynep Bastık, yeni görüntüsünü de Instagram hesabından yayınladı.

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