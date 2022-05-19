Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! "Kendisi de mutsuz"

Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğmiz Temmuz ayında mutluluğa 'Evet' demişti. İddialı ve sempatik pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Zeynep Bastık, imaj değiştirdi. Ünlü güzel uzun saçlarını kestirdi. Bastık'ın son hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.