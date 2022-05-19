Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
11:02
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! "Kendisi de mutsuz"
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirmişti. Yaptığı cover'lar ile adından sıklıkla bahsettiren Zeynep Bastık 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Güzel şarkıcı imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren Bastık'ın yeni hali sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Zeynep Bastık'ın kısa saçlı yeni imajı...