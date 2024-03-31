Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
06:05
Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Sosyal medyada çocukluk, gençlik fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Hem özel hayatıyla hem de işiyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında paylaştığı 'hiç değişmediğim doğrudur' serisinin üçüncüsü gelince şarkıcıya yorum yağdı. Ünlü şarkıcının estetiksiz halleri gündeme geldi.