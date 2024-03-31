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Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 06:05

Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?

Sosyal medyada çocukluk, gençlik fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Hem özel hayatıyla hem de işiyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında paylaştığı 'hiç değişmediğim doğrudur' serisinin üçüncüsü gelince şarkıcıya yorum yağdı. Ünlü şarkıcının estetiksiz halleri gündeme geldi.

Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Peki, fotoğraftaki bu çocuk sizce kim?

Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?

Şarkıcı Ebru Gündeş bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.

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Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?

4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?

Şarkıcının "hiç değişmediğim doğrudur" serisi takipçiler tarafından en çok beğeni ve yorum alan paylaşım olabilir.

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