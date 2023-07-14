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Haberler Galeri Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz? Çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı
Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:25

Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz? Çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı

Ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Gözlerden uzak mutlu bir evlilik yaşayan çiftin, bir kız bir erkek çocuğuna sahip olmanın heyecanını yaşadı. Selim ve Zeynep ismini verdikleri evlatları ile fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı Bengüden yeni paylaşım geldi. Bengü, çocukluk fotoğrafını "Benim küçüklüğüm şu anki Zeynep" notuyla paylaştı. Anne kızın benzerliği görenleri şaşırttı.

Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz? Çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan 2 çocuk annesi ünlü şarkıcı Bengü, çocukluk fotoğrafını "Benim küçüklüğüm şu anki Zeynep" notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz? Çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı

Ünlü şarkıcının çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı. Anne kızın benzerliği, görenleri şaşırttı.

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Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz? Çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı

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Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz? Çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı

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Ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz? Çocukluk fotoğrafını görenler kızı Zeynep sandı

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