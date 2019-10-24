Ünlü şef Arda Türkmen'in kilolu halini görenler tanıyamadı! İşte Arda Türkmen'in kilolu olduğu gençlik halleri...

Arda Türkmen sempatik tavırları ve lezzetli tarifleri ile kısa sürede Türkiye'nin en tanınmış şefleri arasında yer almayı başardı. 1975 doğumlu olan ünlü şef Arda Türkmen yaptığı televizyon programları ile de seyircinin sevgisini kazanmıştır. 2010 yılında TV ile tanışan ve aynı zamanda restorant işletmeciliği de yapan ünlü şef Arda Türkmen halen bir kanalda ünlüleri de davet ettiği bir yemek programı yapmaktadır. Sosyal medyayı aktif kulanan isimlerden olan Arda Türkmen sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Arda Türkmen'in son olarak paylaştığı askerlik fotoğraflarına beğeni yağdı. Arda Türkmen'in daha önceden paylaştığı lise yıllarına ait fotoğrafını görenler ise inanamadı. Arda Türkmen'in gençlik yıllarında kilo olduğunu öğrenenler fotoğrafa birçok yorum yaptı. Arda Türkmen'in kilolu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Fastfood bağımlısı mıydın?" soruları soruldu. İşte ünlü şef Arda Türkmen'in kilolu hali ve sizin için derlediğimiz diğer zayıflayan ünlüler...