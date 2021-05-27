Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin sarı bikinili paylaşımı olay oldu!

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Suda Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya binlerce küfürlü mesaja maruz kaldı. Instagram'da fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etti.