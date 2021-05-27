Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin sarı bikinili paylaşımı olay oldu!
Giriş Tarihi: 26.05.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:01

Ünlü Şef 'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin bikinili paylaşımı olay oldu!

Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden yani sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı 'nın çok sayıda takipçisi var. Son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan binlerce küfürlü mesaja maruz kaldı. 'da fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etti.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin sarı bikinili paylaşımı olay oldu!

'in sevilen jüri üyesi 'nın kızı sosyal medya üzerinden ateş püskürdü. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kendisine gelen küfürlü mesajlara karşı yayınladığı videoda "ağzınızı yırtarım" diye konuştu.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin sarı bikinili paylaşımı olay oldu!

'nın kızı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin sarı bikinili paylaşımı olay oldu!

'da fenomen haline gelen kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etti.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin sarı bikinili paylaşımı olay oldu!

yayınladığı videoda hakaretlere karşı "ağzınızı yırtarım" diye yanıt verdi.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin bikinili pozuna küfürlü yorum yağdı! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin sarı bikinili paylaşımı olay oldu!

SUDE YALÇINKAYA'DAN KÜFÜRLERE OLAY YANIT!

Geçtiğimiz günlerde hesabından bikinili pozunu paylaşan binlerce küfürlü mesaja maruz kaldı.

SON DAKİKA