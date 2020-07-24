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Haberler Galeri Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı acı gününde Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı!

şef 'yı acı gününde ve yalnız bırakmadı!

aşçı 'nın yaşamını yitiren babası Seyfettin Yalçınkaya (69) memleketi 'da toprağa verildi. Mehmet Yalçınkaya'yı televizyon programındaki arkadaşları ve yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 16:17
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı acı gününde Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı!

Türkiye'nin şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi 'nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, dün sabah saatlerinde vefat etti.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı acı gününde Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı!

şefin babası için bugün memleketi 'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı acı gününde Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı!

Cenaze namazına oğlu , akrabaları ve yakınlarının yanı sıra ve da katıldı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı acı gününde Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı!

Seyfettin Yalçınkaya, Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı acı gününde Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yalnız bırakmadı!

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan 'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları ve teselli etti.

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