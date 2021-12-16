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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında! İşte Mehmet Ali Erbil torunu Elisa!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 07:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 08:06

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında! İşte Mehmet Ali Erbil torunu Elisa!

Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adından dünya tatlısı bir torunu var. 2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Elisa'ya düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil pandemi döneminde torun hasretiyle yanıp tutuşmuştu. Uzaktan da olsa torunu ile hasret gideren şovmenin görüntüleri yürek burkmuştu. Sosyal medyadan torunu ile paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın doğum gününü "Mercimeğim 2 yaşında" notu ile kutladı. Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile karelerine beğeni yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile damadı Evren Yazgan'ın kızları Elisa...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında! İşte Mehmet Ali Erbil torunu Elisa!

12 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, 2 yaşına bastı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında! İşte Mehmet Ali Erbil torunu Elisa!

Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adından dünya tatlısı bir torunu var.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında! İşte Mehmet Ali Erbil torunu Elisa!

2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Elisa'ya düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil pandemi döneminde torun hasretiyle yanıp tutuşmuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında! İşte Mehmet Ali Erbil torunu Elisa!

Torun sevinci yaşayan Mehmet Ali Erbil karantina günlerinde Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında! İşte Mehmet Ali Erbil torunu Elisa!

Uzaktan da olsa torunu ile hasret gideren şovmenin görüntüleri yürek burkmuştu.

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