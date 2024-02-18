Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!

Giriş Tarihi: 18.02.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
07:51
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in açıklamaları için bakın ne dedi…