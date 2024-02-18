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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 07:51

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in açıklamaları için bakın ne dedi…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Nergis Kumbasar, konuyla ilgili ilk kez konuştu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!

Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e de yanıt gelmişti.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!

Mehmet Ali Erbil'in en popüler çocuğu olan sunuculuk da yapan Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ‘Babalık görmedim’ demişti! Nergis Kumbasar o açıklamayla ilgili bakın ne dedi!

Mehmet Ali Erbil, yayınlanan Neler oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural aracılığıyla kızına yanıt vermişti.

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