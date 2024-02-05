Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
06:02
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! 'Kendimi balkondan aşağı atarım' demişti…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ayrılığa dayanamayıp genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile barışmıştı. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in son açıklamaları çok konuşulmuştu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" demişti. Son olarak ise Mehmet Ali Erbil, genç aşkı ve oğlu Ali Sadi ile tatile çıktı!