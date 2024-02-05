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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! 'Kendimi balkondan aşağı atarım' demişti…
Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 06:02

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! 'Kendimi balkondan aşağı atarım' demişti…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ayrılığa dayanamayıp genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile barışmıştı. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in son açıklamaları çok konuşulmuştu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" demişti. Son olarak ise Mehmet Ali Erbil, genç aşkı ve oğlu Ali Sadi ile tatile çıktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! ’Kendimi balkondan aşağı atarım’ demişti…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! ’Kendimi balkondan aşağı atarım’ demişti…

MEHMET ALİ ERBİL: HİÇBİR PROBLEM YOK

Mehmet Ali Erbil ise kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ve oğlu Ali Sadi ile sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! ’Kendimi balkondan aşağı atarım’ demişti…

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan, oğlu Ali Sadi ve kardeşi Mustafa Erbil ile paylaştığı tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! ’Kendimi balkondan aşağı atarım’ demişti…

Mehmet Ali Erbil, "Bu sömestr tatilini ailece geçirmek istedik. Tatil hepimize iyi geldi. Gördüğünüz gibi Ali Sadi ile Gülseren arasında hiçbir problem yok" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştı! ’Kendimi balkondan aşağı atarım’ demişti…

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

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