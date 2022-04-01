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Haberler Galeri Ünlü şovmen yine yaptı yapacağını! Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesine ilk yorum!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 07:40

Ünlü şovmen yine yaptı yapacağını! Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesine ilk yorum!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" iddia edilmişti. Seda Sayan hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıt vermişti. Mehmet Ali Erbil, 7'nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan arkadaşı Seda Sayan'a takıldı. Mehmet Ali Erbil, ünlü şarkıcı hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Ünlü şovmen yine yaptı yapacağını! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’ın 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesine ilk yorum!

Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'ın 7. evliliği hakkında "Bak 7'nci geldi. Şimdi 7'nciye gidemezsem, kısmet 8'nci nikahına giderim" diyerek gündem olan Mehmet Ali Erbil, ünlü şarkıcı hakkında yeni açıklamalar yaptı. Bu kez Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in yaş farkı hakkında konuşan Erbil, "Yaş farkını hiçbir şekilde konu etmemeleri gerekiyor. Kalbin yaşı olmaz ki. Bu bir programlama işi değil. Aşkın yaşı olmaz" dedi.

Ünlü şovmen yine yaptı yapacağını! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’ın 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesine ilk yorum!

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, bir süredir programında birlikte sahne aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile birliktelik yaşıyordu. Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten'den evlilik teklif aldığını doğrulayan Sayan, 7. kez nikâh masasına oturacak.

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Ünlü şovmen yine yaptı yapacağını! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’ın 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesine ilk yorum!

"7'İNCİYE GİDEMEZSEM 8'İNCİYE GİDERİM"

Mehmet Ali Erbil ise bir muhabirin "Seda Sayan yedinci evliliği yapıyor. Siz 4'te kaldınız. Sizin 5, 6 olacak mı?" sorusuna, "Ona yetişmeme daha çok var. 6'ncıya gidememiştim. '7'nciye kısmet' dedim. Bak 7'nci geldi. Şimdi 7'nciye gidemezsem, kısmet 8'nci nikahına giderim" yanıtını vermiş ve gündem olmuştu.

Ünlü şovmen yine yaptı yapacağını! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’ın 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesine ilk yorum!

"KALBİN YAŞI OLMAZ"

Erbil, yeni bir açıklama yaparak, "Seda Sayan'ın 7. evliliği hayırlı uğurlu olsun. İnşallah mutlu olur bunu çok hak ediyor. Yaş farkını hiç bir şekilde konu etmemeleri gerekiyor. Kalbin yaşı olmaz ki. Bu bir programlama işi değil. Aşkın yaşı olmaz" dedi.

Ünlü şovmen yine yaptı yapacağını! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’ın 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesine ilk yorum!

7 Mayıs'ta Prag'ta müzisyen Çağlar Ökten'le evlenecek olan Seda Sayan, önceki gün Kıbrıs'ta müstakbel eşiyle konser verdi.

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