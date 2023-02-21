Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:58

Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! "Bitmeyen bir kabus"

Türkiye, ardı ardına yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, yaşanan felaketin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan sunucu Ece Erken, tüm Türkiye'yi sarsan felaketlerin ardından peş peşe paylaşımlar yaparak deprem çantası hazırladığını paylaştı.