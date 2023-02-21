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Haberler Galeri Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! "Bitmeyen bir kabus"
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:58

Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! "Bitmeyen bir kabus"

Türkiye, ardı ardına yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, yaşanan felaketin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan sunucu Ece Erken, tüm Türkiye'yi sarsan felaketlerin ardından peş peşe paylaşımlar yaparak deprem çantası hazırladığını paylaştı.

Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! Bitmeyen bir kabus

'Asrın felaketi', 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu. Ece Erken, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaparak; deprem çantası hazırladığını paylaştı. Çantanın fotoğrafını çeken Erken, "Valla deprem çantamı hazırladım" notunu düştü.

Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! Bitmeyen bir kabus

Ardından bir paylaşım daha yapan 44 yaşındaki bir çocuk annesi Ece Erken, "Bitmeyen bir kabus bu deprem" ifadelerini kullandı.

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Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! Bitmeyen bir kabus

"HER ŞEYİ BIRAKIP UZAKLAŞMAK İSTİYORUM"

Erken, daha önce de yaptığı bir paylaşımda "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum. Herkes neden köylere yerleşiyor, kaçıyor büyük şehirlerden şimdi çok daha iyi anlıyorum..." mesajını yazmıştı.

Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! Bitmeyen bir kabus

ECE ERKEN HAYATINI KAYBEDEN SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ İLE OLAN MESAJLARINI PAYLAŞTI! O DETAY YÜREKLERİ DAĞLADI!

Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden önceki gün acı haber gelmişti. 12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın kız kardeşinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ünlü sunucu Ece Erken deprem çantasını hazırladı! Bitmeyen bir kabus

Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları paylaşan Ece Erken duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taha'nın "Abla seni çok seviyorum. Keşke cevap versen" mesajına "Canım selamlar" diyerek karşılık verdiği ekran görüntüsünü paylaştı. Erken "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş. Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım" notunu düşmüştü.

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