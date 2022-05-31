Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:33
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
07:39
Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videolar! Pek çok sanatçının dahil olduğu sistemde Serdar Ortaç da var, Yılmaz Vural da... Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor! Yılmaz Hoca, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor. İşte ünlüler dünyasının yeni gelir kapısının ayrıntıları...