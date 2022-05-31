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Haberler Galeri Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:39

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videolar! Pek çok sanatçının dahil olduğu sistemde Serdar Ortaç da var, Yılmaz Vural da... Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor! Yılmaz Hoca, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor. İşte ünlüler dünyasının yeni gelir kapısının ayrıntıları...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor! Yılmaz Hoca, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

ORTAÇ DA VAR KURTOĞLU DA
Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videolar!

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Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

Pek çok sanatçının dahil olduğu sistem şöyle işliyor:

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

Bir sosyal medya platformuna belirli bir ücret yatırılıyor, ünlü isimler de bunun karşılığında sevdiğiniz kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

Serdar Ortaç'tan Cengiz Kurtoğlu'na onlarca ünlünün yer aldığı sisteme Yılmaz Vural da dahil oldu.

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