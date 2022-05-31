Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural babacan tavırları ile adeta para basıyor! Ünlülerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar!

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor! Yılmaz Hoca, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor