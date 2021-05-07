Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca olanlar oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı!

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu. 47 yaşındaki türkücü #20'liyaschallenge akımına dahil oldu. Songül Karlı'nın 'Ben hep güzeldim' notuyla paylaştığı fotoğrafa adeta yorum yağdı.