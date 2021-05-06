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Haberler Galeri Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 06:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 06:53

Ünlü türkücü halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!

'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu. 47 yaşındaki türkücü #20'liyaschallenge akımına dahil oldu. Songül Karlı'nın 'Ben hep güzeldim' notuyla paylaştığı fotoğrafa adeta yorum yağdı.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!

Son dönemde paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve sunucu #20'liyaschallenge paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıkladıktan sonra uzun süre bu haberlerle gündeme gelen , kötü günleri geride bıraktı.

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Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!

Karlı, artık sık sık hayatından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!

Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!

47 yaşındaki türkücü #20'liyaschallenge akımına dahil oldu. 'nın 'Ben hep güzeldim' notuyla paylaştığı fotoğrafa adeta yorum yağdı.

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