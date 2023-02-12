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Haberler Galeri Ünlü yıldız Angelina Jolie depremde ölen kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile dünyaya seslendi! Angelina Jolie'den Türkiye için yardım çağrısı!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 08:36

Ünlü yıldız Angelina Jolie depremde ölen kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile dünyaya seslendi! Angelina Jolie'den Türkiye için yardım çağrısı!

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de ABD'li oyuncu Angelina Jolie oldu. Dünya çapında yardım kampanyalarına verdiği destekle bilinen Angelina Jolie, Kahramanmaraş'taki depremin simge karelerinden biri olan ölen 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile yardım çağrısında bulundu.

Ünlü yıldız Angelina Jolie depremde ölen kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile dünyaya seslendi! Angelina Jolie’den Türkiye için yardım çağrısı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki asrın felaketine kayıtsız kalmadı.

Ünlü yıldız Angelina Jolie depremde ölen kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile dünyaya seslendi! Angelina Jolie’den Türkiye için yardım çağrısı!

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie de sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu.

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Ünlü yıldız Angelina Jolie depremde ölen kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile dünyaya seslendi! Angelina Jolie’den Türkiye için yardım çağrısı!

Dünya çapında yardım kampanyalarına verdiği destekle bilinen Angelina Jolie, Kahramanmaraş'taki depremin simge karelerinden biri olan ölen 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile yardım çağrısında bulundu.

Ünlü yıldız Angelina Jolie depremde ölen kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile dünyaya seslendi! Angelina Jolie’den Türkiye için yardım çağrısı!

Jolie, paylaşımında "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

Ünlü yıldız Angelina Jolie depremde ölen kızının elini bırakmayan acılı babanın karesi ile dünyaya seslendi! Angelina Jolie’den Türkiye için yardım çağrısı!
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