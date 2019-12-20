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  • Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron "Babamı öldürmesi beni..."

'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! "Babamı öldürmesi beni..."

Dünyaca yaşadığı zor çocukluk yıllarını ve aile trajedisini anlattı. Sıkıntılarla dolu bir çocukluk ve gençlik geçiren güzel yıldız 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı. Annesi 'un, babasını öldürmesi ile konuşan Charlize Theron "Annem kendisini savunmak için bu tehdide son verdi" dedi. için "Hasta ruhlu, alkolik bir adamdı" dedi. İşte Skandal (Bombshell) filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Charlize Theron'un annesinin babasını öldürmesiyle ilgili gündemi sarsan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:06
Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron Babamı öldürmesi beni...

Dünyaca yaşadığı zor çocukluk yıllarını ve aile trajedisini anlattı. Sıkıntılarla dolu bir çocukluk ve gençlik geçiren güzel yıldız 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı. Annesi 'un, babasını öldürmesi ile konuşan Charlize Theron "Annem kendisini savunmak için bu tehdide son verdi" dedi. için "Hasta ruhlu, alkolik bir adamdı" dedi. İşte Skandal (Bombshell) filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Charlize Theron'un annesinin babasını öldürmesiyle ilgili gündemi sarsan açıklamaları...

Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron Babamı öldürmesi beni...

Skandal (Bombshell) filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan , annesinin babasını kendisini savunmak için vurarak öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmadığını söyledi.

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Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron Babamı öldürmesi beni...

Babasının arkasında eşi ve kızının saklandığı kapıya ateş ettiğinde ünlü oyuncu 15 yaşında olan ünlü oyuncu, ABD merkezli radyo kanalı NPR'a konuştu. Theron, "Kurşunlardan hiçbiri bize isabet etmedi ki bu bir mucizeydi. Annem kendisini savunmak için bu tehdide son verdi" dedi.

Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron Babamı öldürmesi beni...

Theron, "Bu konu hakkında konuşmaktan utanmıyorum, çünkü bu tür olayları ne kadar çok konuşursak yalnız olmadığımızı da o kadar çok fark ediyoruz" diye konuştu.

Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron Babamı öldürmesi beni...

Babasını "Çok hasta bir adamdı" şeklinde tanımlayan Theron, alkolik bir bireyle yaşamanın da "Oldukça çaresizlik hissettiren bir durum" olduğunu söyledi.

Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron Babamı öldürmesi beni...

Theron olay gecesini anlatırken, babasının eve silahla geldiğinde yürüyemeyecek kadar sarhoş olduğunu söyleyerek, "Annemle birlikte benim odamda kapıya doğru yaslanmıştık çünkü içeri girmek için zorluyordu.

Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron Babamı öldürmesi beni...

İkimiz de içeri girmesin diye kapının arkasından ittiriyorduk. Bir adım geri çekildi ve kapıya üç el ateş etti.

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