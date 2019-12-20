Ünlü yıldız Charlize Theron'un annesi ile ilgili açıklamaları şoke etti! Charlize Theron "Babamı öldürmesi beni..."

Dünyaca ünlü yıldız Charlize Theron yaşadığı zor çocukluk yıllarını ve aile trajedisini anlattı. Sıkıntılarla dolu bir çocukluk ve gençlik geçiren güzel yıldız Charlize Theron 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı. Annesi Gerda Theron'un, babasını öldürmesi ile konuşan Charlize Theron "Annem kendisini savunmak için bu tehdide son verdi" dedi. Charlize Theron babası için "Hasta ruhlu, alkolik bir adamdı" dedi. İşte Skandal (Bombshell) filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Charlize Theron'un annesinin babasını öldürmesiyle ilgili gündemi sarsan açıklamaları...