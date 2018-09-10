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yıldız hayranlarını şaşırttı

Giriş Tarihi: 10.09.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 15:36
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yıldız hayranlarını şaşırttı
Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı
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yıldız hayranlarını şaşırttı
Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı

yıldız Emily Ratajkowski, paylaştığı fotoğraflar, giyim tarzı ve dikkat çeken fiziğiyle her geçen gün hayran kazanıyor. Özellikle katıldığı davetlerde giydiği kıyafetlerle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

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yıldız hayranlarını şaşırttı
Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı

24 yaşındaki güzel yıldız son zamanlarda paylaştığı fotoğraflarla gündemde.

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yıldız hayranlarını şaşırttı
Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı

Her zaman hayranlarının beğenisini toplayan Emily Ratajkowski katıldığı bir davette giydiği uzun kuyruklu siyah elbisesiyle hayranlarını şoke etti. Bu kez beğenilmeyen kıyafeti hayranları tarafından oldukça eleştirildi.

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yıldız hayranlarını şaşırttı
Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı

Tüm dikkatleri üzerine toplayan Emily Ratajkowski'nin en beğenilen davet kıyafetlerini sizin için derledik.

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yıldız hayranlarını şaşırttı
Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı

Peki her giydiği yakışan Emily Ratajkowski, fiziğini ve güzelliğini neye borçlu?

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yıldız hayranlarını şaşırttı
Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı

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