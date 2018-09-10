Ünlü yıldız hayranlarını şaşırttı

Ünlü yıldız Emily Ratajkowski, paylaştığı fotoğraflar, giyim tarzı ve dikkat çeken fiziğiyle her geçen gün hayran kazanıyor. Özellikle katıldığı davetlerde giydiği kıyafetlerle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 24 yaşındaki güzel yıldız son zamanlarda paylaştığı fotoğraflarla gündemde. Her zaman hayranlarının beğenisini toplayan Emily Ratajkowski katıldığı bir davette giydiği uzun kuyruklu siyah elbisesiyle hayranlarını şoke etti. Bu kez beğenilmeyen kıyafeti hayranları tarafından oldukça eleştirildi. Tüm dikkatleri üzerine toplayan Emily Ratajkowski'nin en beğenilen davet kıyafetlerini sizin için derledik. Peki her giydiği yakışan Emily Ratajkowski, fiziğini ve güzelliğini neye borçlu? 27 yaşındaki modelin her zaman fit olma sırrı ne? İşte Ratajkowski'nin güzelliğinin arkasındaki beslenme ve spor sırları...