Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!

My name is Earl ve Mom gibi sevilen dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan ABD'li oyuncu Jamie Pressly geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu olan 42 yaşındaki oyuncu anneliği konusunda yerden yere vuruldu. Bu duruma sebep olansa Jamie Pressly'nin oğluyla 12 yaşındaki oğluyla olan fotoğrafını Instagram hesabında paylaşması. Jamie Pressly ve oğlu Dezi'nin birbirlerine sarılıp çektiği bu selfie aslında oldukça sempatik bir fotoğraf. Ancak Pressly'nin fotoğrafı paylaşırken yazdığı yorum çok tepki çekti ve hayranları oyuncuya öfke kustu.