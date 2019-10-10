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  • Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!

Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!

My name is Earl ve Mom gibi sevilen dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan ABD'li oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu olan 42 yaşındaki oyuncu anneliği konusunda yerden yere vuruldu. Bu duruma sebep olansa Jamie Pressly'nin oğluyla 12 yaşındaki oğluyla olan fotoğrafını Instagram hesabında paylaşması. Jamie Pressly ve oğlu Dezi'nin birbirlerine sarılıp çektiği bu selfie aslında oldukça sempatik bir fotoğraf. Ancak Pressly'nin fotoğrafı paylaşırken yazdığı yorum çok tepki çekti ve hayranları oyuncuya öfke kustu.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:05
Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!

'nin 3 oğlu var. 12 yaşındaki Dezi, ve 1 yaşındaki ikizleri Lenon ve Leo. Pressly, 12 yaşındaki oğlunun babası, eski nişanlısı Eric Cubiche'den yıllar önce ayrılmış. İkizlerinin babası Hamzi Hijazi ile ise birlikteliğini sürdürüyor.

Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!


Dezi'yle olan fotoğrafına yorum olarak şunları yazmış: 'En sevdiğim oğlumla harika zaman geçiriyorum. Evet, söyledim işte! 3 oğlum var hepsini tüm kalbimle seviyorum ancak Dezi ile aramdaki bağ bambaşka. O her zaman benim göz bebeğim olacak. İlk göz ağrım'.

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Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!


Bu sözler fotoğrafı gören hayranları arasında küçük çaplı bir şok etkisi yaratmış olacak ki Pressly hemen sosyal medya üzerinden eleştirilmeye hatta son günlerin moda tabiriyle 'lince' uğramaya başlamış. İngiliz Daily Mail gazetesi bu olayı haberleştirince konu daha da büyümüş elbette.

Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!


Şu anda sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım hayranı 'yi acımasızca eleştirip onun kötü bir anne olduğunu söylüyor. Yazdığı bu şeylerin diğer iki oğlunu çok inciteceğini ve zarar vereceğini söyleyen taraftakiler Pressly'nin kötü bir anne olduğunu ima ediyorlar.

Diğer yandan bir kısım insan da bunun normal olduğunu, her ailede bu durumun yaşandığını iddia ediyorlar. Kendilerinin de birden fazla çocuğu olduğunu söyleyen hayranları ilk çocukların her zaman daha özel olduğu ve daha çok sevildiğini anlatırken Jamie Pressly'ye arka çıkıyorlar ve hepimizin düşündüğü şeyi dile getirdiği için ona teşekkür ediyoruz diyorlar.

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