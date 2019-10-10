Ünlü yıldızın çocuğu için söylediği sözler tartışma yarattı!



Şu anda sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım hayranı Jamie Pressly'yi acımasızca eleştirip onun kötü bir anne olduğunu söylüyor. Yazdığı bu şeylerin diğer iki oğlunu çok inciteceğini ve zarar vereceğini söyleyen taraftakiler Pressly'nin kötü bir anne olduğunu ima ediyorlar.



Diğer yandan bir kısım insan da bunun normal olduğunu, her ailede bu durumun yaşandığını iddia ediyorlar. Kendilerinin de birden fazla çocuğu olduğunu söyleyen hayranları ilk çocukların her zaman daha özel olduğu ve daha çok sevildiğini anlatırken Jamie Pressly'ye arka çıkıyorlar ve hepimizin düşündüğü şeyi dile getirdiği için ona teşekkür ediyoruz diyorlar.



