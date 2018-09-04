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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta ismi Aram Gülyüz, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 04.09.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 16:34
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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta isimlerinden son yolculuğuna uğurlandı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Gülyüz'ü, sevenleri yalnız bırakmadı.

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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

Usta yönetmen, Şişli'de bulunan Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen törenle eşi Gülay Gülyüz'ün yanına defnedildi.

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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

İHA'nın haberine göre, cenaze törenine 'ün kız kardeşi Rita Hisarlı ve oğlu Ferdi Gülyüz'ün yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve ünlü sanatçılar Nuri Alço, Gürgen Öz, Gürkan Uygun ve Volkan Severcan gibi pek çok isim katıldı.

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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

"YÖNETMENLERİN EN ÜSTÜNDE GELEN BİR YÖNETMENDİR"

'ün ölümünün Türk sineması için büyük bir kayıp olduğunu belirten usta oyuncu Nuri Alço, "Gerçekten Türk sineması için en büyük kayıptır. Çünkü o kadar çok yönetmen yetiştirmiştir ki, yönetmenlerin en üstünde gelen bir yönetmendir.

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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

Binin üzerinde en fazla film çeken yönetmen. Çok güzel bir insandı. Yüreği güzel, kalbi güzel, saygılı, bu kadar kibar, bu kadar bağırmayan, sesi çıkmayan ve devamlı gülen bir yönetmen.

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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

En son Malatya Film Festivali'nde beraberdik. Orada söyleşilerine katıldım. Beraber söyleşiler yaptık. Çok büyük hizmetleri var. Bugün varsa Türk sineması onların sayesinde var. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

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Ünlü yönetmen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

Çoğu kez birlikte çalıştıklarını ve yüreği güzel bir insan olduğunu dile getiren Alço, "Birlikte oynadık. Film bittiği zaman evine davet ederdi. Yemekler yedirirdi. Hep beraber otururduk. Böyle kalbi, yüreği güzel bir insandı. Sert mizaçlı bir yönetmen değildi. Çok defalar çalıştık. Güzel bir insanı kaybettik" dedi.

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