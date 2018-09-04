Ünlü yönetmen Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı

"YÖNETMENLERİN EN ÜSTÜNDE GELEN BİR YÖNETMENDİR"

Aram Gülyüz'ün ölümünün Türk sineması için büyük bir kayıp olduğunu belirten usta oyuncu Nuri Alço, "Gerçekten Türk sineması için en büyük kayıptır. Çünkü o kadar çok yönetmen yetiştirmiştir ki, yönetmenlerin en üstünde gelen bir yönetmendir.