Ünlü youtuber Berkcan Güven'in şarkı soruşturmasına son nokta! "Klip senaryosu suç teşkil etmez"

SAVCILIKTAN 'KLİP SENARYOSU' TESPİTİ

Ancak savcılık, söz konusu suçun ancak Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılaması suretiyle ya da İstiklal Marşı'nın alenen aşağılanması suretiyle işlenmesi halinde oluşacağını vurguladı.