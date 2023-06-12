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Haberler Galeri Ünlü youtuber Berkcan Güven'in şarkı soruşturmasına son nokta! "Klip senaryosu suç teşkil etmez"
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:02

Ünlü youtuber Berkcan Güven'in şarkı soruşturmasına son nokta! "Klip senaryosu suç teşkil etmez"

İzlenme rekorları kıran "B.S.G." isimli şarkısının klibinde Türk bayrağınının değerini zedelediği ve küfürlü sözleriyle şarkıyı dinleyen gençlerin psikolojisini olumsuz etkilediği gerekesiyle müzik eleştirmeni Özcan Beylan'ın şikayet ettiği ünlü youtuber Berkcan Güven hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, ünlü rapçinin Türk Bayrağına ve İstiklal Marşı'na yönelik herhangi bir söylemde bulunmadığını tespit ederek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü youtuber Berkcan Güven’in şarkı soruşturmasına son nokta! Klip senaryosu suç teşkil etmez

Ünlü youtuber ve rapçi Berkcan Güven'in, 29 Ocak 2021 tarihinde internette yayınladığı "B.S.G." isimli şarkısı, kısa sürede 10 milyon kişi tarafından izlenmiş, çoğu sanatçı ve yorumcunun hedef aldığı şarkı müzik eleştirmeni Özcan Beylan'ın radarına da takılmıştı.

Ünlü youtuber Berkcan Güven’in şarkı soruşturmasına son nokta! Klip senaryosu suç teşkil etmez

Beylan, ünlü youtuber hakkında şarkısında Türk Bayrağının manevi değerini zedelediği ve gençleri olumsuz yönde etkilediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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Ünlü youtuber Berkcan Güven’in şarkı soruşturmasına son nokta! Klip senaryosu suç teşkil etmez

ÜNLÜ YOUTUBER BEGE'YE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü rapçi Berkcan Güven hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ünlü youtuber Berkcan Güven’in şarkı soruşturmasına son nokta! Klip senaryosu suç teşkil etmez

Savcılık müşteki Özcan Beylan'ın şüpheli Berkcan Güven'in şarkısında küfürlü içeriklerle Türk Bayrağının birlikte kullanıldığını ve ünlü rapçinin "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan cezalandırılmasını istediğini belirtti.

Ünlü youtuber Berkcan Güven’in şarkı soruşturmasına son nokta! Klip senaryosu suç teşkil etmez

SAVCILIKTAN 'KLİP SENARYOSU' TESPİTİ

Ancak savcılık, söz konusu suçun ancak Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılaması suretiyle ya da İstiklal Marşı'nın alenen aşağılanması suretiyle işlenmesi halinde oluşacağını vurguladı.

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