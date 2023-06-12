Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
11:02
Ünlü youtuber Berkcan Güven'in şarkı soruşturmasına son nokta! "Klip senaryosu suç teşkil etmez"
İzlenme rekorları kıran "B.S.G." isimli şarkısının klibinde Türk bayrağınının değerini zedelediği ve küfürlü sözleriyle şarkıyı dinleyen gençlerin psikolojisini olumsuz etkilediği gerekesiyle müzik eleştirmeni Özcan Beylan'ın şikayet ettiği ünlü youtuber Berkcan Güven hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, ünlü rapçinin Türk Bayrağına ve İstiklal Marşı'na yönelik herhangi bir söylemde bulunmadığını tespit ederek dosyaya takipsizlik kararı verdi.