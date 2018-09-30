Ünlülerden Göktaşı’na tama not! Şafak Sezer: Dua ettik bir hafta yağmur yağdı

Usta oyuncu Yılmaz Gruda, sette oyuncular arasında çok güzel bir ilişki olduğunu anlattı: "Halkımızın ihtiyacı olan ve kahkaha atabileceği bir eser yarattık. Sette güzel bir ilişki vardı, bu da filme yansıdı. Şafak Sezer gibi iyi bir oyuncuyla oynadım; onu tanımak ve birlikte çalışmak güzeldi."