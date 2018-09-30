Ünlülerden Göktaşı’na tama not! Şafak Sezer: Dua ettik bir hafta yağmur yağdı

Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği, Caner Erzincan'ın yönettiği 'Göktaşı', geçtiğimiz günlerde Kanyon'da düzenlenen galayla görücüye çıktı. Filmin oyuncuları Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda, Ceyhun Fersoy ve Nilay Toprak; galada tam kadro hazır bulundu. Galanın yapıldığı alanda adeta izdiham yaşanırken, pek çok ünlü isim de 'Göktaşı'nı ilk gösteriminde izlemeye koştu. Galaya; yapımcı Furkan Yeşilnur, İzzet Yıldızhan, Serkan Çağrı, Şilan Makal, Polat Yağcı, Çılgın Sedat, Gizem Özdilli, Begüm Öner, Ahmet Selçuk İlkan, Züleyha Ortak, Ali Şentürk ve Günay Museyeva gibi ünlü isimler de katıldı.