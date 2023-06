Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

Christie Brinkley, "Her güne yüzümü peeling yaparak başlıyorum" diyor. Bu son 40 yıldır yaptığım bir şey. Cildimin taze ve pürüzsüz hissetmesine gerçekten katkıda bulunduğunu hissediyorum.

Kırk yıl önce, erkeklerin her zaman aynı yaştaki kadınlardan beş yaş daha genç göründüğünü söyleyen bir makale okumuştum. Her gün tıraş olmalarına ve her gün tıraşla peeling yapmalarının ciltlerinin daha genç görünmesine katkıda bulunurlar.