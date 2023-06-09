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Haberler Galeri Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...
Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 11:20

Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

Şimdiye kadar bir ünlüyle karşılaştığımızda ilk dikkatimizi çeken şey elbette ki o pürüzsüz, kusursuz cam gibi ciltleri oluyor. Güzellikleri onların iş tanımlarında yer aldığından, çoğu ünlünün hazırda özel yüz bakımı uzmanları, estetisyenleri ve birinci sınıf dermatologları var elbet. Ancak tabii ki ciltlerini bu hale getirmek için çeşitli bakımlara saatlerini veriyorlar. Peki, Dünyaca ünlü isimlerden gelen güzellik tüyolarıyla yaza tertemiz bir ciltle girmeye hazır mısınız? İşte 10 ünlü ismin güzellik sırları

Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

'Şu ünlülerin ciltleri nasıl böyle parlıyor yahu?' dediğinizi duyar gibiyiz. Tam da bu yüzden sizlere dünyaca ünlü isimlerin güzellik sırlarının bulunduğu bu haberi derledik.İşte Olivia Culpo, Cate Blanchett, Lea Michelle ve daha fazlasından öğrendiğimiz tüm zamanların en iyi cilt bakımı sırları

Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

Christie Brinkley, "Her güne yüzümü peeling yaparak başlıyorum" diyor. Bu son 40 yıldır yaptığım bir şey. Cildimin taze ve pürüzsüz hissetmesine gerçekten katkıda bulunduğunu hissediyorum.

Kırk yıl önce, erkeklerin her zaman aynı yaştaki kadınlardan beş yaş daha genç göründüğünü söyleyen bir makale okumuştum. Her gün tıraş olmalarına ve her gün tıraşla peeling yapmalarının ciltlerinin daha genç görünmesine katkıda bulunurlar.

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Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

Eksfoliasyon, hücre döngüsünü artırmaya ve gözenekleri açmaya yardımcı olduğu, kırılmaları önlediği ve diğer ürünlerin daha kolay emilmesine yardımcı olduğu için anahtardır. Brinkley günlük pul pul dökülmeyi savunurken, her yüz buna tahammül edemez. Hassas cilde veya belirli cilt koşullarına sahip olanlar, tolere edebilecekleri seviyeye gelmeden önce yavaş yavaş (haftada bir kez) başlamalıdır.

Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

"Mutlaka bol su için ve bol bol uyuyun. Klişe olduğunun farkındayım ama cildimde gördüğüm en büyük fark, iyi dinlendiğim zamanlar… Cildinizin parlaklığındaki en büyük farkı oluşturan şey, cildinizin dokusu ve rengi," diyor Lea Michele.

İçme suyunun faydaları gerçekten abartılamaz - sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olur (aynı zamanda cilt sağlığı için de önemlidir) ve tüm vücudu içten dışa nemlendirir.

Günde ne kadar ihtiyacınız olduğunu hesaplamanın en kolay yolu, kilonuzu ikiye bölmek ve bu miktarı ons olarak içmektir.

Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

Ispanak gibi yapraklı yeşillikler, iltihaplanma (ve dolayısıyla sivilce) ile savaşmaya yardımcı olan çinko ile yüklenir. Lahana, karalahana ve benzerleri ayrıca cildi elementlerden koruyan bir antioksidan olan zeaksantin içerir.

"Stresten kurtulmak için yapabileceğiniz her şeyin size daha iyi bir ışıltı vereceğini düşünüyorum. Bu bir numaralı cevap… Elimden geldiğince masaj konusunda çok iyiyim," diyor Cate Blanchett.

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