Ünlülerin cam gibi ciltlerinin sırrı ortaya çıktı! Meğer pürüzsüz güzelliklerinin nedeni...

"Mutlaka bol su için ve bol bol uyuyun. Klişe olduğunun farkındayım ama cildimde gördüğüm en büyük fark, iyi dinlendiğim zamanlar… Cildinizin parlaklığındaki en büyük farkı oluşturan şey, cildinizin dokusu ve rengi," diyor Lea Michele.

İçme suyunun faydaları gerçekten abartılamaz - sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olur (aynı zamanda cilt sağlığı için de önemlidir) ve tüm vücudu içten dışa nemlendirir.

Günde ne kadar ihtiyacınız olduğunu hesaplamanın en kolay yolu, kilonuzu ikiye bölmek ve bu miktarı ons olarak içmektir.