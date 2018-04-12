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Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise . Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştire bilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin paylaşımları ve yorumları...

Giriş Tarihi: 12.04.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 10:34
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Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )
Ünlülerin Instagram paylaşımları (12.04.2018 - Shakira)
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Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )
Ünlülerin Instagram paylaşımları (12.04.2018 - Shakira)
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  • 61
Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )
Ünlülerin Instagram paylaşımları (12.04.2018 - Shakira)
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  • 61
Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )
Ünlülerin Instagram paylaşımları (12.04.2018 - Shakira)
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  • 61
Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )
Ünlülerin Instagram paylaşımları (12.04.2018 - Shakira)
  • 6
  • 61
Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )
Ünlülerin Instagram paylaşımları (12.04.2018 - Shakira)
  • 7
  • 61
Ünlülerin paylaşımları (12.04.2018 - )
Ünlülerin Instagram paylaşımları (12.04.2018 - Shakira)
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