Ünlülerin objektifinden - 21.07.2015

Ünlülerin objektifinden 21 Temmuz 2015 sosyal medya fotoğrafları ve ilginç yorumları... AMİNE GÜLŞE Tatilin son günü ASLIHAN GÜNER Harika bir yerdeyiz bayıldım resmen. AYDA Beşiktaş'ı özlemişim. BERK ATAN BOZOK GÖREN BURCU ÖZBERK Yine mi güzeliz, yine mi çiçek BURÇİN TERZİOĞLU Sabah sporu. BİRCE AKALAY Bitti CAN BONOMO Mahalleli CANSU TOSUN Haftanız dolu geçsin DERYA AÇIKGÖZ EBRU AKEL Alaçatı akşamı. LEYLA BİLGİNEL Benim sarı papatyam, kelebeğim, meleğim canıma cansın oğlum. Kayra'm sen hayatsın HAYAT ECE ERKEN Eymen'le akşam akşam delirmeler ECE SÜKAN EMİNE ÜN Tarladan kendi ellerimle karpuz toplama keyfi FAHRİYE EVCEN Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum FIRAT ÇELİK HARUN TAN NİHAN BURUK ROJDA DEMİRER Ne anlatıyor acaba SAHRA IŞIK Aldırma hiç kimseyi.Seni sevmeyeni sende sevme SARP AKKAYA Ailemle güzel bir gün SARP LEVENDOĞLU Benim adaş SELİN DEMİRATAR Anca beraber kanca beraber SERAY SEVER VİLDAN ATASEVER Gün bitti İBRAHİM ÇELİKKOL İLKER KIZMAZ O salkımı sakince yere bırak ve yola çıkmaya hazırlan bebeğim. Son 8 İREM DERİCİ Kız gücü