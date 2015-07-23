Ünlülerin objektifinden - 23.07.2015

Ünlülerin objektifinden 23 Temmuz 2015 sosyal medya fotoğrafları ve ilginç yorumları... GÖKHAN KESER Tam gaz devam DERYA AÇIKGÖZ BENNU YILDIRIMLAR Assos'tan komşumuz Fatih ile. Özverili annesine sevgilerle HELİN AVŞAR Dikkat KAYA ÇİLİNGİROĞLU Öğrenecek çok şey var ÖZLEM YILDIZ Gel beraber gidelim Alaçatı'ya CEM YILMAZ Film bitince kavuşuruz demiştim dostum EBRU POLAT EDA TAŞPINAR İlk göz ağrım EDA ÖZERKAN Aslolan tek şey sevgi EMRE ALTUĞ Adam adama kahvaltı. DEMET AKALIN Klip arkası IŞIN KARACA Sadece saf sevgi MERVE OFLAZ Kardeşim MÜGE BOZ Spordan sonra esnemeyi asla ihmal etmeyenlerden misiniz NAZ ELMAS BAŞAK SAYAN Ameliyat öncesi odada uyutulmak isteyen hastanın durumu. Benim bir şeyim yok derken tüm dünya dönmeye başladı aniden. Şimdi izleyince epey güldüm. Çok şükür ameliyat çok iyi geçti ONUR TUNA Hocam bir dakika konuşarak halledebiliriz. PASCAL NOUMA Siya beyaz olduk SEDA TOSUN Çarşıda gezerken CANO PETEKKAYA Annemle babamla Meksika da balık tuttuk SEDEF ŞAHİN Bir tatil klasiği. İBRAHİM ÇELİKKOL İLKER İNANOĞLU Pilaj milaj