Ünlülerin objektifinden - 24-28 Ağustos 2015

Ünlülerin objektifinden 28 Ağustos 2015 sosyal medya fotoğrafları ve ilginç yorumları. ATA DEMİRER Güzel rüya gibisi yok gencolar.j BERİL KAYAR DOĞA RUTKAY Süper kahraman pozuma da bak ECE VAHAPOĞLU Denizde yüzmek, kumda yürümek doğal şifalar EDA TAŞPINAR FULYA ZENGİNER Tarçının muhtemelen içinden bana salladığı anlar GAMZE TOPUZ Bir de böyle bir durum var tabi MEHTAP BAYRİ Günaydın MUSTAFA CECELİ MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Saldır Fenerbahçe ROJDA DEMİRER SEDEF AVCI Benim güzel ailem SENEM KUYUCUOĞLU Set arası SİNEM KOBAL YILDIZ ASYALI ÖZGE UZUN Modern zaman hunileri böyleymiş. İDO TATLISES Günaydın ŞİNASİ YURTSEVER Ünlülerin objektifinden 27 Ağustos 2015 sosyal medya fotoğrafları ve ilginç yorumları. CEREN EL ROMAN Sen ol yeter. DENİZ ÇAKIR Yoruldum.. İnsanlardan... Söyleyeceklerim bu kadar. ELİF ENGİN 18. evlilik yıl dönümü EREN BAKICI GAMZE TOPUZ Her baktığımda içimi titreten, bir gülüşüyle dünyamı aydınlatan,şansım,en büyük aşkım,en büyük servetim... HADİSE HANDE DOĞANDEMİR Duydum ki kahveli günaydınları özlemişsiniz biraz geç kaldım ama güzel bir gün olsun HANDE ERÇEL Balonlarım var. HANDE SUBAŞI 3.yıl kutlamaları devam ENGİN HEPİLERİ IVANA SERT Boğaz işte daha ne olsun KAYA ÇİLİNGİROĞLU MÜJDE UZMAN NESRİN CAVADZADE Yorgun ROJDA DEMİRER Tatilden geriye kalanlar. SAHRA IŞIK Kanatlarım var ruhumda SARP LEVENDOĞLU Anakin-Jamidala TİMUR ACAR Set başlar, dostlar kavuşur YONCA EVCİMİK Yaz halleri Ünlülerin objektifinden 26 Ağustos 2015 sosyal medya fotoğrafları ve ilginç yorumları. ZUHAL TOPAL Gece gece ne oluyor bakayım burada ÇAĞLA ŞIKEL Buda piercing sevgisi ALİ ÖZBİR Edi-Büdü ARDA TURAN Çok iyi ekip. AÇALYA SAMYELİ DANOĞLU Bakayım nasıl çıkmışım AÇELYA AKKOYUN Kışa hazırlık. 50 kilo domates ve 5 kilo kırmızı biber desem CEYDA ATEŞ Benim güzel dostum..Ruh ikizim ve melek kalpli canım DİDEM PETEKKAYA Aile. ECE ERKEN EDA TAŞPINAR Neyi arıyorsan 'O'sun sen. ELVİN LEVİNLER Denize girmeyi ve yoga yapmayı özleyenler başının üstünde dursun İBRAHİM TATLISES İdo tam şeker, Filiz terapi çeker, İbo keyif çeker. ESRA BALAMİR Deniz ve mehtap sordular seni FEYZA ÇİPA HELİN AVŞAR Beni gülümseten rüzgar MERVE OFLAZ Bazen gitmek lazım istemesende,hayır demek lazım MİNE TUGAY NADYA ZAGLI Adreannnn PETEK DİNÇÖZ SAHRA IŞIK Bacaklara ayrı bir ilgisi var SELİN ŞEKERCİ Bence gecenin en iyi karesi bu. Bu çift 10 insan gücünde dans edebiliyordu SERDAR DENİZ Blub blub blub TAYLAN KÜMELİ Pazar yeri...sebzeler-meyveler TOLGA SARITAŞ Güneş'imiz TUĞÇE ÖZBUDAK Sahil güvenlik gibi oldum. Elimde bir dürbünüm eksik İDO TATLISES Günaydın tatlım Ünlülerin objektifinden 25 Ağustos 2015 sosyal medya fotoğrafları ve ilginç yorumları. AYŞE HATUN ÖNAL Demiştim hiçbir yere sığmıyorum diye AÇALYA SAMYELİ DANOĞLU TUĞÇE ÖZBUDAK Burada yaşayabilir ve her harika köşede poz verebilirim CAN YAMAN DOĞA RUTKAY Ve şimdi de yeni bir macere uçuşu DİLARA ÖZTUNÇ EBRU POLAT Aşk DİLŞAD ÇELEBİ Biz mi çok küçüktük yoksa ayçiçekleri mi çok büyüktü EBRU POLAT ECE ERKEN Uyansanıza biz kahvaltıya kaçtık bile GÜLBEN ERGEN Mola MEHTAP BAYRİ Mutlu haftalar MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Çok keyifli dalışlardı teşekkürler NESRİN CAVADZADE En büyük aşkım Api. NURGÜL YEŞİÇAY Bizde durumlar böyle NİLÜFER GÜRBÜZ Özge için yorum Hande için beğen ONUR TUNA TOLGAHAN SAYIŞMAN Ünlülerin objektifinden 24 Ağustos 2015 sosyal medya fotoğrafları ve ilginç yorumları. ALİNA BOZ MELİSA URAL Seni çok seviyorum NESLİHAN ATAGÜL Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim YAVUZ SEÇKİN Mila'nın doğum günü partisi PETEK ERTÜRE Biz kaçar ASLI KIZMAZ ATA DEMİRER Yaz geçer yine gelir BÜLENT PARLAK Kaç kaç kaç. CELİL NALÇAKAN Biraderlerle kavuştuk CEYDA ATEŞ Büyük aşk DOĞUKAN MANÇO Esiyor DİDEM SOYDAN EBRU POLAT Aşk EDA TAŞPINAR EKİN TÜRKMEN Güzel günlere ENGİN ALTAN DÜZYATAN GÜLÇİN ERGÜL Eski kiloma geri dönüyorum HİLAL ALTINBİLEK Set MERVE OFLAZ Festivale hazırım. NURGÜL YEŞİLÇAY Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bu fotoğrafını'Tamer Yılmaz çekti resmen sanat eseri' notuyla paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğrafı Yeşilçay daha sonra sayfasından kaldırdı. ONUR ATİLLA Tabi ki yemek yeniyordu. SAHRA IŞIK SELİN ŞEKERCİ SENEM KUYUCUOĞLU SİNEM KOBAL TUĞÇE ÖZBUDAK ÖZLEM YILDIZ Bazen İREM DERİCİ ŞEBNEM BOZOKLU Ben çıktım