Ünlülerin objektifinden - 27.02.2014

İDO TATLISES IŞIN KARACA ŞEYMA SUBAŞI GÜLBEN ERGEN SİNEM KOBAL EMRE KARAYEL AHU YAĞTU SEREN SERENGİL ÖZLEM YILDIZ AÇELYA AKKOYUN ŞAHAN GÖKBAKAR BURÇİN TERZİOĞLU Hayır, hayır uyumuyorum ezber yapıyorum ECE ERKEN TOLGA KAREL BERRAK TÜZÜNATAÇ Bi yanak ver ALİŞAN Buyrun ÇAĞLA KUBAT Saglıklı ve formda kalmak için en keyifli yollardan biri IŞIN KARACA Anne kız aşkı AYDAN TAŞ Kendi feneri uçmayınca 'Dur senin dilegine musallat olayım' dedi hadsiz ne dilediğimi bir bilse NUR FETTAHOĞLU Gel keyfim gel SÜREYYA YALÇIN SÜREYYA YALÇIN SELİN ŞEKERCİ Dilediğiniz gibi dalga geçin diye koydum ben olsam geçerdim. Bu benim MERVE BÜYÜKSARAÇ Yıl 2006 ah ah hiç değişmeseydik SEZİN ERBİL ÖZGÜL KAVRUK Gece yarısı da olsa bu kız yine yollara düşer GİZEM KARACA ŞÜKRAN OVALI BAŞAK SAYAN Aynı sektörden arkadaşlar biraraya gelince kazanlar kaynar BURAK SAĞYAŞAR TOLGAHAN SAYIŞMAN CEYHUN YILMAZ Canım Altan abim makarna ve ben DERYA ŞENSOY Doğum günün kutlu olsun canım babacığım DİLAN ÇITAK Bizden hepnize günaydın EBRU POLAT Mutlu bir akşam EKİN TÜRKMEN Gerçekten mi. EVRİM AKIN Çok tatlıyız GİZEM KARACA Toplandık GİZEM KARACA HAMDİ ALKAN Suyun şarkısı KUŞUM AYDIN Prensesim o benim MERT ÖCAL Selfie seviyorum arkadaş.. Ne yalan söyleyeyim MERVE SEVİ MURAT BAŞOĞLU Karı koca MÜGE UZEL Son fotoğraf PETEK DİNÇÖZ Sahneden kara yıkılıyor SAADET AKSOY Benim için dünyanın en güzel iki insanı SERDAR ORTAÇ SİNEM KOBAL Seni çok seviyorum iyi ki doğdun canım kardeşim TUBA ÜNSAL Babaannesi gelmiş ZERRİN TEKİNDOR ÖZGE ULUSOY Herkese günaydın İDO TATLISES Günaydın CEREN HİNDİSTAN Bu havada hiç bir şey yapılmaz otur evinde ceco CEYDA ATEŞ Canımın içi CİVAN CANOVA GÜLBEN ERGEN Ne dualar ne dilekler ne hayaller,n e kırık yürekleri duydu bu balıklar MERVE OFLAZ Bir set günü daha