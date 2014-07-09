Ünlülerin objektifinden – 09.07.2014

BERGÜZAR KOREL BEKİR AKSOY ECE ERKEN CEYDA DÜVENCİ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ ÖYKÜ ÇELİK MERYEM UZERLİ BADE SÜALP MERVE OFLAZ SEDA BAKAN SİNEM ÖZTÜRK HÜLYA AVŞAR ALP KIRŞAN ALİ BİÇİM AYŞE ÖZYILMAZEL BERK OKTAY BURAK KUT CANER CİNDORUK ECE GÜRSEL ESRA EROL EZGİ MOLA GİZEM ÖZDİLLİ Heidi Klum HAKAN HATİPOĞLU MELİS TÜZÜNGÜÇ MERVE OFLAZ SEDA BAKAN SERENAY AKTAŞ SİMGE TERTEMİZ SİNAN AKÇIL TUBA ÜNSAL YEŞİM SALKIM ZEYNEP MANSUR ÖZGE ULUSOY İPEK TUZCUOĞLU ŞEBNEM BOZOKLU AYŞE ÖZYILMAZEL BURCU KARA BÜŞRA PEKİN CEYDA ATEŞ CEYHUN YILMAZ DERYA BAYKAL DOĞA RUTKAY