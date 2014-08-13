Ünlülerin objektifinden – 13.08.2014

MURAT BOZ CEYDA DÜVENCİ EDA TAŞPINAR ŞÜKRAN OVALI EVRİM AKIN ASENA ERKİN CEREN HİNDİSTAN BÜLENT PARLAK BEYAZIT ÖZTÜRK DEMET AKALIN DEMET AKALIN DERYA TUNA DİDEM SOYDAN ASENA ECE SUKAN EDA ÖZERKAN FURKAN KIZILAY GAMZE ÖZÇELİK GÜLBEN ERGEN HALİL SEZAİ HELİN AVŞAR IVANA SERT IŞIN KARACA MELİS TÜZÜNGÜÇ MERVE AYDIN METİN AROLAT MURAT BOZ NAZ ELMAZ NİLPERİ ŞAHİNKAYA REYHAN KARACA ROJDA DEMİRER ROJDA DEMİRER ROJDA DEMİRER SAHRA IŞIK SEDA GÜVEN SİBEL CAN TOLGA KAREL TURABİ ÇAMKIRAN TUĞBA EKİNCİ YELİZ YEŞİLMEN YEŞİM SALKIM İBRAHİM ÇELİKKOL İDO TATLISES