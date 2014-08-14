Ünlülerin objektifinden – 14.08.2014

NUR FETTAHOĞLU HANDE SUBAŞI ŞAHAN GÖKBAKAR CEMRE KEMER ÖZGE ULUSOY ELİZ SAKUÇOĞLU CEYDA DÜVENCİ FADİK ATASOY TÜLİN ŞAHİN ALPER KUL ARZUM ONAN BEREN SAAT AYÇA AYSİN TURAN İBRAHİM TATLISES AYŞE ÖZYILMAZEL BÜLENT PARLAK DEMET AKALIN EDA TAŞPINAR SELEN GÖRGÜZEL EDA ÖZERKAN EMRE KIZILIRMAK ENİS ARIKAN FATOŞ KABASAKAL HAKAN HATİPOĞLU HANDE SUBAŞI IŞIN KARACA KEMAL DOĞULU MEHMET ALİ ERBİL MERT YAVUZCAN MERYEM UZERLİ MURAT BOZ MÜJDE UZMAN MİNE TUGAY NESLİHAN ATAGÜL NUR FETTAHOĞLU NİLPERİ ŞAHİNKAYA SEDEF AVCI SELİN DEMİRATAR SONER SARIKABADAYI SİMGE TERTEMİZ TOLGA KAREL YASEMİN CONK YEŞİM SALKIM ÜMİT ERDİM ŞÜKRAN OVALI