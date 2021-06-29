Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Her şey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor" dedi.