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Haberler Galeri Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı
Giriş Tarihi: 29.06.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 16:43

Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Türkiye'nin sevilen oyuncularından tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel toprağa verildi. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise dikkat çekti.

İHA
Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Uzun bir süredir Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, dün ileri derece zatürre şikayeti ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Sevilen sanatçının cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazı Marmaris Siteler Mahallesi Camii'nde kılındı. Cenazeye, Ali Demirel'in eşi Melek Demirel, kızı Sara Demirel Tezcan, oğlu Sun Demirel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları katıldı.

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Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilen sanatçının torunu yaşadıkları son anı anlattı. Alara Tezcan yaptığı açıklamada, "Dedem tek böbrekle yaşıyordu.

Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Her şey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor" dedi.

Usta oyuncu Ali Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi! Sanat camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

"Çiçek Abbas", "Talih Kuşu", "Banker Bilo" ve Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" skeçlerinde rol alan sinema ve tiyatro sanatçısının cenaze törenine sanat camiasından kimse katılmadı.

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