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  • Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Usta oyuncu için 'da tören düzenlendi

Kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden oyuncu , memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. Arman'ın naaşı, Büyükşehir Belediyesi önündeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene, Aytaç Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu ve oğlu Erdem İnce ile yakınları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri ve Arman'ın bazı sanatçı dostları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Selçuk, Arman'ın oğlu Erdem İnce ve yakınlarıyla oyuncunun tabutuna omuz verdi. Aytaç Arman'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 28.02.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 15:31
Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için memleketi 'da tören düzenlendi.

Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi önündeki törene, Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu ve oğlu Erdem İnce ile yakınları; Nur Sürer, Uğur Çavuşoğlu, Yüksel Arıcı'nın yanı sıra çok sayıda sanatçı ile vatandaşlar katıldı.Törene katılanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Burada konuşan sanatçılardan Menderes Samancılar, Arman'ın 'ya olan sevgisinden söz ederek, "Yaşamında yüreği en çok Adana'da atardı. Kendi topraklarında kalmayı tercih etti. Sizden hiçbir zaman ayrılmak istemedi, ayrılmadı zaten. Söyleyecek çok şey var, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Nur Sürer de ile çoğu kez film festivali için 'ya geldiklerini belirterek, "Ama en kıymetlimiz Aytaç'ımızı böyle getireceğimizi gerçekten bilemedik. Bu sefer geldiğinde cenaze arabasıyla geldi. " diye konuştu.

Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Arman ile arkadaşlıklarının uzun yıllara dayandığını ifade eden Sürer, şunları söyledi: Ben 1979'da 'da Aytaç ile sinemaya başladım. Menderes ve Aytaç ile o zaman bizim hikayemiz başladı. Hiç birbirimizden kopmadık. Biz öfkesini daha dışarı vuran insanlar olduk ama Aytaç böyle değildi. Sessiz, beyefendi, zarafetinden asla bir şey kaybetmeyen, ama içinden öfkeli biriydi, politik bir adamdı. Bizim bütün yaşamımız İstanbul'da eylem insanı olmaktı. Bunun için de hep birlikte ortak, sanatçıların bir arada olması için yapılan bütün çalışmaların içinde olduk."

Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Sürer, 'ın Türk sinemasının en iyi aktörlerinden biri olduğunu, birçok iyi filmde aktörlük yaptığını ve bunun karşılığında da ödüller aldığını söyledi.

Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

'ın oğlu Erdem İnce de babasının hayatı boyunca birçok insanın yaşamını etkilediğini kaydetti.

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