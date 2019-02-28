Usta oyuncu Aytaç Arman için Adana'da tören düzenlendi

Arman ile arkadaşlıklarının uzun yıllara dayandığını ifade eden Sürer, şunları söyledi: Ben 1979'da Adana'da Aytaç ile sinemaya başladım. Menderes ve Aytaç ile o zaman bizim hikayemiz başladı. Hiç birbirimizden kopmadık. Biz öfkesini daha dışarı vuran insanlar olduk ama Aytaç böyle değildi. Sessiz, beyefendi, zarafetinden asla bir şey kaybetmeyen, ama içinden öfkeli biriydi, politik bir adamdı. Bizim bütün yaşamımız İstanbul'da eylem insanı olmaktı. Bunun için de hep birlikte ortak, sanatçıların bir arada olması için yapılan bütün çalışmaların içinde olduk."