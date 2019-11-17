Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel bir paylaşımda bulundu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile gençlik dönemlerine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cüneyt Arkın eşi Betil Arkın ile yaptığı paylaşıma çok duygusal bir de not düştü. Hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu bu paylaşım kısa sürede magazin gündemin oturdu. Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile birlikte olduğu fotoğrafta belki de ilk defa duyacağımız çok özel ifadeler kullandı. İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...