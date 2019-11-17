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  • Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...

Usta oyuncu 'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte ile ilgili yaptığı paylaşım...

'ın usta ismi 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel bir paylaşımda bulundu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın eşi ile gençlik dönemlerine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cüneyt Arkın eşi Betil Arkın ile yaptığı paylaşıma çok duygusal bir de not düştü. Hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu bu paylaşım kısa sürede magazin gündemin oturdu. Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile birlikte olduğu fotoğrafta belki de ilk defa duyacağımız çok özel ifadeler kullandı. İşte Betül Arkın paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 13:20
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...

'ın usta ismi 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel bir paylaşımda bulundu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın eşi ile gençlik dönemlerine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cüneyt Arkın eşi Betil Arkın ile yaptığı paylaşıma çok duygusal bir de not düştü. Hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu bu paylaşım kısa sürede magazin gündemin oturdu. Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile birlikte olduğu fotoğrafta belki de ilk defa duyacağımız çok özel ifadeler kullandı. İşte Betül Arkın paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...

HAYFA SAFİ TULUN

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan 51 yıllık evliliğiyle ilgili çok özel sözler! İşte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile ilgili yaptığı paylaşım...
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