Giriş Tarihi: 02.10.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 10:58

Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' itirafı!

Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir dönem rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili konuştu. Son olarak 'Ramo' dizisinde izlediğimiz İlker Aksum, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı dizinin Yunanistan'da büyük ilgi gördüğünden bahseden Aksum, ''Yunanistan'da adeta yürüyemiyorduk. Bizi bando ve mızıka ile karşılıyorlardı. Simi Adası'nda Özgür Çevik ile Nehir Erdoğan'ın heykelini yapmışlar diye duymuştuk. " İşte İlker Aksum'un sosyal medyada gündem olan açıklamaları…