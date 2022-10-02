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Haberler Galeri Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' itirafı!
Giriş Tarihi: 02.10.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 10:58

Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' itirafı!

Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir dönem rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili konuştu. Son olarak 'Ramo' dizisinde izlediğimiz İlker Aksum, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı dizinin Yunanistan'da büyük ilgi gördüğünden bahseden Aksum, ''Yunanistan'da adeta yürüyemiyorduk. Bizi bando ve mızıka ile karşılıyorlardı. Simi Adası'nda Özgür Çevik ile Nehir Erdoğan'ın heykelini yapmışlar diye duymuştuk. " İşte İlker Aksum'un sosyal medyada gündem olan açıklamaları…

Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen ’Yabancı Damat’ itirafı!

İlker Aksum, bir dönem rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı dizinin Yunanistan'da büyük ilgi gördüğünden bahseden Aksum, ''Yunanistan'da adeta yürüyemiyorduk.

Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen ’Yabancı Damat’ itirafı!

Güneş'in haberine göre; Bizi bando ve mızıka ile karşılıyorlardı. Simi Adası'nda Özgür Çevik ile Nehir Erdoğan'ın heykelini yapmışlar diye duymuştuk.

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Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen ’Yabancı Damat’ itirafı!

O dönem hem siyaseten hem de kültürel olarak Yunanistan ile inanılmaz bir yakınlık oldu" dedi.

Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen ’Yabancı Damat’ itirafı!
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Usta oyuncu İlker Aksum’dan yıllar sonra gelen ’Yabancı Damat’ itirafı!

İLKER AKSUM'UN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI!

İlker Aksum'un takipçileri ünlü oyuncunun sevgilisi görünce şaşırıyor. Birçok kişi Aksum'un ünlü mankenle birlikte olduğunu bilmiyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan İlker Aksum sevgilisiyle bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

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