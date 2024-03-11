Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'na duygu yüklü mesajlarla veda! "Onu tanımayan profesör sanırdı"

Filiz Akın: "Onu sinemadan tanımayanlar görse profesör veya beresi ve piposuyla ünlü bir ressam zannedebilirdi. Oysa o tüm prens, müzisyen, çingene gibi daha birçok rollerin başarılı oyuncusuydu. O mesafeli, fazla konuşmayan, beyefendi asil rol arkadaşımızdı ve onu çok severdim. Maalesef bize veda etti, başta ailesi ve tüm sevenleri olmak üzere Yeşilçam'ın ve sinemamızın başı sağ olsun.