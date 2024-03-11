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Haberler Galeri Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'na duygu yüklü mesajlarla veda! "Onu tanımayan profesör sanırdı"
Giriş Tarihi: 11.03.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:41

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'na duygu yüklü mesajlarla veda! "Onu tanımayan profesör sanırdı"

Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncular "Bir yıldızın oğlu gibiydi, gökyüzünün yeryüzündeki süsüydü", "Sohbetlerimiz unutulmaz" gibi paylaşımlar yaptı. İşte sevenlerinin ve sanatçı dostlarının Kayhan Yıldızoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdikleri paylaşımları...

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’na duygu yüklü mesajlarla veda! Onu tanımayan profesör sanırdı

Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da evinde hayatını kaybetti. Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’na duygu yüklü mesajlarla veda! Onu tanımayan profesör sanırdı

'SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından Twitter hesabında taziye mesajı yayınladı.

"Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı #KayhanYıldızoğlu...

Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’na duygu yüklü mesajlarla veda! Onu tanımayan profesör sanırdı

Selena'nın Yüce Honos'una dizinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar ile veda etti.

İşte sevenlerinin ve sanatçı dostlarının Kayhan Yıldızoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdikleri paylaşımları...

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’na duygu yüklü mesajlarla veda! Onu tanımayan profesör sanırdı

Filiz Akın: "Onu sinemadan tanımayanlar görse profesör veya beresi ve piposuyla ünlü bir ressam zannedebilirdi. Oysa o tüm prens, müzisyen, çingene gibi daha birçok rollerin başarılı oyuncusuydu. O mesafeli, fazla konuşmayan, beyefendi asil rol arkadaşımızdı ve onu çok severdim. Maalesef bize veda etti, başta ailesi ve tüm sevenleri olmak üzere Yeşilçam'ın ve sinemamızın başı sağ olsun.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’na duygu yüklü mesajlarla veda! Onu tanımayan profesör sanırdı

Nilgün Belgün: "Mekanı cennet olsun, gerçek bir entelektüeldi.
Hayata dair sohbetlerimizi unutamam Kayhan Yıldızoğlu'nun."

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