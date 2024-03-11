Giriş Tarihi: 11.03.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:41
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'na duygu yüklü mesajlarla veda! "Onu tanımayan profesör sanırdı"
Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncular "Bir yıldızın oğlu gibiydi, gökyüzünün yeryüzündeki süsüydü", "Sohbetlerimiz unutulmaz" gibi paylaşımlar yaptı. İşte sevenlerinin ve sanatçı dostlarının Kayhan Yıldızoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdikleri paylaşımları...