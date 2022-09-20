Giriş Tarihi: 20.09.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 14:08

Usta oyuncu Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de oynayan Kırca'yı görünce çok şaşıracaksınız. 28 yaşındaki Ayşe Kırca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca...