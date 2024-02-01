Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
07:56
Usta oyuncu Salih Güney'in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Salih Güney'in kızı Ebru Işık, işadamı Uğur Işık ile evlenmişti. Beş yıl evli kalan çiftin Can adında bir oğlu olmuştu. Can'ın 12 yaşındayken bacağında kanserli tümör tespit edilmiş ve New York'ta tedavi altına alınmıştı. O dönem hastalığı yenen Can'ın yıllar sonra hastalığı yeniden nüksetti. Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alınan Can, bu kez kanseri yenemedi. 27 yaşında hayata veda eden Can, İstanbul'a getirilip aile kabristanına defnedilecek.