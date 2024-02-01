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Haberler Galeri Usta oyuncu Salih Güney'in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 07:56

Usta oyuncu Salih Güney'in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Salih Güney'in kızı Ebru Işık, işadamı Uğur Işık ile evlenmişti. Beş yıl evli kalan çiftin Can adında bir oğlu olmuştu. Can'ın 12 yaşındayken bacağında kanserli tümör tespit edilmiş ve New York'ta tedavi altına alınmıştı. O dönem hastalığı yenen Can'ın yıllar sonra hastalığı yeniden nüksetti. Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alınan Can, bu kez kanseri yenemedi. 27 yaşında hayata veda eden Can, İstanbul'a getirilip aile kabristanına defnedilecek.

BÜLENT CANKURT
Usta oyuncu Salih Güney’in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...

Önceki akşam Los Angeles'tan çok acı bir haber aldım! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın vefat ettiğini öğrendim.

Usta oyuncu Salih Güney’in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...

Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın beş yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Can'a, daha 12 yaşında kanser teşhisi konmuştu.

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Usta oyuncu Salih Güney’in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...

Uğur Işık, bacağında kanserli tümör tespit edilen oğlu Can'ı annesi ile birlikte hemen New York'a tedaviye götürmüştü. Babası ve annesi ile birlikte o amansız hastalıkla mücadele eden Can'ın kanseri yendiğini duymuştum. Meğer bir süre önce kanser nüksetmiş.

Usta oyuncu Salih Güney’in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...

Can, Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alınmış. Ama ne yazık ki, bu kez bu illet hastalığı yenememiş. Uğur ve Ebru Işık, tedavi süresince yanından bir an olsun ayrılmadıkları oğulları Can'ı İstanbul'a getirip aile kabristanına defnedecek. Genç yaşta aramızdan ayrılan Can'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

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