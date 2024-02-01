Usta oyuncu Salih Güney’in torun acısı! 27 yaşında hayata veda etti...

Can, Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alınmış. Ama ne yazık ki, bu kez bu illet hastalığı yenememiş. Uğur ve Ebru Işık, tedavi süresince yanından bir an olsun ayrılmadıkları oğulları Can'ı İstanbul'a getirip aile kabristanına defnedecek. Genç yaşta aramızdan ayrılan Can'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.