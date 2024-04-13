Giriş Tarihi: 13.04.2024 07:14
Usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürüyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. 81 yaşına giren usta oyuncu Şevket Altuğ sosyal medya hesabında doğum günü pastasıyla böyle poz verdi. Peki Şevket Altuğ'un eşinin de kendisi gibi çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Usta oyuncunun eşi Süt Kardeşler filminin yıldızlarından...