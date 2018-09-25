Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Yavru ile akşam beraber olduklarını, son anlarını birlikte geçirdiklerini belirterek, "Adana Film Festivali, Türk sinemasına ve sanatçısına hizmet etmek, hürmet göstermek, destek olmak üzere 1969 yılından beri yapılmakta olan bir festival. Türkiye'nin en köklü film festivallerinden birinde ödül almak üzere konuğumuz olan Yakup Yavru, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bir ömür sanata adanmış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuz iken hayata gözlerini yummuştur. Tek tesellimiz budur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.