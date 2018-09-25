Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

Törende konuşan Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, "Son nefesini verirken dostlarının yanında olması, onun için büyük bir onurdur. Biz, Adana Film Festivali olarak o eşsiz nefesini tekrar hissetmek, onun alın terini onurlandırmak için Emek Ödülü'nü vermek üzere Adana'ya davet etmiştik. Kendisi bu haberi aldığında çok mutlu olmuş, gözleri dolmuş, çok sevdiği Adana'da hatırlanmış olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirmiş. Bugün kendisine ödülünü takdim edecektik. Maalesef gerçekleştiremedik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.