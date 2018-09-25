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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı

İHA Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 25.09.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 15:40
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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı
Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

66 yaşında ani kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman usta oyuncu 'yla ilgili acı detay ortaya çıktı. Yavru'nun, 25'incisi düzenlenen Adana Film Festivali'nde "25. Yıl Emek Ödülü"nü almak için Adana'ya davet edildiği öğrenildi.

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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı
Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncunun bugün alacağı 'Emek Ödülü' tabutunun yanına kondu.

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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı
Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Emek Ödülü almak üzere davet edilen ünlü oyuncu (66), sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yavru için, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi.

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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı
Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

Törende konuşan Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, "Son nefesini verirken dostlarının yanında olması, onun için büyük bir onurdur. Biz, Adana Film Festivali olarak o eşsiz nefesini tekrar hissetmek, onun alın terini onurlandırmak için Emek Ödülü'nü vermek üzere Adana'ya davet etmiştik. Kendisi bu haberi aldığında çok mutlu olmuş, gözleri dolmuş, çok sevdiği Adana'da hatırlanmış olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirmiş. Bugün kendisine ödülünü takdim edecektik. Maalesef gerçekleştiremedik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı
Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Yavru ile akşam beraber olduklarını, son anlarını birlikte geçirdiklerini belirterek, "Adana Film Festivali, Türk sinemasına ve sanatçısına hizmet etmek, hürmet göstermek, destek olmak üzere 1969 yılından beri yapılmakta olan bir festival. Türkiye'nin en köklü film festivallerinden birinde ödül almak üzere konuğumuz olan , hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bir ömür sanata adanmış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuz iken hayata gözlerini yummuştur. Tek tesellimiz budur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı
Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

Konuşmaların ardından Yavru için Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yavru'nun Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun önüne alacağı Emek Ödülü kondu. Türk sinemasının ünlü isimleri, cenaze töreni esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

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Usta oyuncu son yolculuğuna böyle uğurlandı
Usta oyuncu Yakup Yavru son yolculuğuna böyle uğurlandı

Törenin ardından Yavru'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.

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