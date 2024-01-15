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Haberler Galeri Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:26

Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”

47 yaşındaki şarkıcı İpek Açar, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği 2023'e veda ederken dünyaya gelmişti. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvurdukları süreçte sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar, şimdilerde oğlu Ömer ile yeniden anne olmanın keyfini sürüyor. Şarkıcı İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül duru güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Duayen sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. İpek Açar, sosyal medyadan zaman zaman kızı Aslı Gönül ile paylaşımlar yapıyor. Ünlü şarkıcının paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Anne, kızın paylaşımlarına "Abla – kardeşi gibisiniz" yorumları geliyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngiltere'de eğitim almayı tercih etti. İşte Aslı Gönül'ün son hali...

Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 23 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”

Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngilterede eğitim görmeyi tercih etmişti...

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