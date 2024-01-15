Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 23 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.