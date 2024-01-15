Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:26
Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül dillere destan güzelliğiyle dikkat çekti! Takipçilerinden yorum yağdı “Abla - kardeş gibisiniz”
47 yaşındaki şarkıcı İpek Açar, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği 2023'e veda ederken dünyaya gelmişti. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvurdukları süreçte sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar, şimdilerde oğlu Ömer ile yeniden anne olmanın keyfini sürüyor. Şarkıcı İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül duru güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Duayen sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. İpek Açar, sosyal medyadan zaman zaman kızı Aslı Gönül ile paylaşımlar yapıyor. Ünlü şarkıcının paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Anne, kızın paylaşımlarına "Abla – kardeşi gibisiniz" yorumları geliyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngiltere'de eğitim almayı tercih etti. İşte Aslı Gönül'ün son hali...