Usta sanatçı Şener Şen’in meğer kız kardeşi de ünlüymüş! Şener Şen’in kız kardeşi Hercai’nin sevilen oyuncusu çıktı...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 06:47

Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde yer alan Şener Şen'in babası da usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'dir. Peki ya Şener Şen'in kardeşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş... Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçı Şener Şen'in kız kardeşine sevilen bir çok diziden aşinayız. İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...