Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin Alaçatı tatilinde aşkı buldu. Daha önce Cedi Osman ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz hafta fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. Tatilden dönen çift, önceki akşam Etiler Da Mario'dan çıkarken görüntülendi. Çift, ilişkileri hakkındaki sorular karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf ise çok beğenildi. İşte sıfır makyaj Ebru…