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Haberler Galeri Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!

Utangaç sevgililer ile 'nin 'ı dikkat çekti!

dizisiyle yıldızı parlayan Alaçatı tatilinde aşkı buldu. Daha önce ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz hafta fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. Tatilden dönen çift, önceki akşam Etiler Da Mario'dan çıkarken görüntülendi. Çift, ilişkileri hakkındaki sorular karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf ise çok beğenildi. İşte sıfır makyaj Ebru…

Giriş Tarihi: 05.08.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 13:15
Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!

dizisiyle yıldızı parlayan Alaçatı tatilinde aşkı buldu. Daha önce ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz hafta fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. Tatilden dönen çift, önceki akşam Etiler Da Mario'dan çıkarken görüntülendi. Çift, ilişkileri hakkındaki sorular karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf ise çok beğenildi. İşte sıfır makyaj Ebru…

Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!

Atv dizisi 'nin ve basketbolcu bir süredir aşk yaşıyor. Tatilden dönen çift, önceki akşam Etiler Da Mario'dan çıkarken görüntülendi. Çift, ilişkileri hakkındaki sorular karşısında utangaç tavırlar sergiledi.

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Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!

BAHAR ŞAHİN

Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!
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Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!
Utangaç sevgililer Ebru Şahin ile Cedi Osman… Hercai'nin Reyyan'ı dikkat çekti!

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