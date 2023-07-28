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Haberler Galeri Üvey Anne kadrosuna başarılı isim
Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 11:34

Üvey Anne kadrosuna başarılı isim

atv'nin sevilen dizisi Üvey Anne'nin oyuncu kadrosu genişliyor. Ünlü oyuncu Burak Hakkı diziye Kudret karakteri ile dahil oldu.

Üvey Anne kadrosuna başarılı isim

Gerçek bir hikâyeden yola çıkan, yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı atv'nin sevilen dizisi Üvey Anne'ye ünlü oyuncu Burak Hakkı dahil oldu. Dizinin Pazartesi günkü yeni bölümünde Kudret karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Hakkı, Faruk'un (Kutsi) yakın arkadaşını canlandıracak.

Üvey Anne kadrosuna başarılı isim

Kudret ismi gibi güçlü, başarılı, tuttuğunu koparan ve çevresi tarafından saygı duyulan bir iş adamına hayat verecek.

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Üvey Anne kadrosuna başarılı isim

Etkili hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Güzide Balcı oturuyor.

Üvey Anne kadrosuna başarılı isim

Üvey Anne yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Üvey Anne kadrosuna başarılı isim
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