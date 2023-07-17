Üvey Anne’de Serap’tan tehlikeli hamle!

4.Bölüm Özeti:

Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini değiştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler.