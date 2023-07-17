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Haberler Galeri Üvey Anne'de Serap’tan tehlikeli hamle!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 06:32

Üvey Anne'de Serap’tan tehlikeli hamle!

atv'nin sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan ONN Medya imzalı dizisi Üvey Anne dizisinde Serap'tan tehlikeli hamle...

Üvey Anne’de Serap’tan tehlikeli hamle!

4.Bölüm Özeti:

Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini değiştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler.

Üvey Anne’de Serap’tan tehlikeli hamle!

Müşterilerin anlaşma yapmak için onları kendi otellerine davet etmesiyle Serap çok mutlu olmuştur.

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Üvey Anne’de Serap’tan tehlikeli hamle!

Çünkü İpek bir toplantısı yüzünden günübirlik de olsa yapacakları bu seyahate katılmayacaktır.

Üvey Anne’de Serap’tan tehlikeli hamle!

Bu durum Serap'ın Faruk'la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap'ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır.

Üvey Anne’de Serap’tan tehlikeli hamle!

Serap ile Cem'in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem'le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem'e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir.

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