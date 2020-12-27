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Uzman Astrolog ile yorumları 27 Aralık 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve

denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim ile 27 Aralık 2020 Pazar için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 27 Aralık 2020 Pazar için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 16:43
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Aralık 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 27 Aralık 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Aralık 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN KENDİ YOLUNU ARAYINI: YAY BURCU" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Satürn Kova burcunda kavuşuyor. Dünya genelindeki toprak hareketleri gündeme gelebilir. Tarım sektöründeki istihdamı artırmak adına çeşitli projeler Türkiye'ye yatırımcı getirebilir.

Koç: Kendin için aldığın kararları bugün birebir tatbik etmek istiyorsun. Uzun zamandır planladığın diyet için harekete geçebilirsin.

Boğa: Doğru bildiklerinin arkasında sağlam bir irade ile duruyorsun. Bu konuda bazı arkadaşlarınla fikirsel bir tartışmaya girebilirsin.

İkizler: Kendi işinin sahibi bir İkizler burcuysan, hafta sonu olmasına rağmen artan işleri tamamlamak isteyebilirsin.

Yengeç: Geçmişe dair izlerin olduğu sürece geleceğe doğru odaklanamadığının farkındasın. Radikal kararlar alarak çizgini değiştiriyorsun.

Aslan: Maddi problemlerin için ailenden destek isteyebilirsin. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, onunla birlikte daha ciddi adımlar atmak istiyorsun.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Aralık 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Başak: Kaygılarını kontrol altında tutmakta zorlanabilirsin. Bu konuda sana destek olan arkadaşların seni rahatlatıyor.

Terazi: Sabit fikirli olman ailenle karşı karşıya gelmene neden olabilir. Keskin iletişim dilini biraz daha yumuşatmalısın.

Akrep: Değiştirdiğin stilin ile dikkat çekiyorsun. İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan, arkadaş gözüyle baktığın biri sana duygularını açabilir.

Yay: Kaybettiğin manevi değeri olan eşyanı bulabilirsin. Çocuk sahibi bir Yay burcuysan, onların maddi durumunu kontrol altında tutmak isteyebilirsin.

Oğlak: Yeni hobiler edinmen fiziksel anlamda yorulmana neden olabilir. Bedensel verimini artırmak için protein ağırlıklı beslenebilirsin.

Kova: Samimi tavırların insanların sana güvenmesini sağlıyor. Yakın arkadaşların, rutin hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları sana anlatabilir.

Balık: Soyut kavramlar üzerinde fazla durmuyorsun. Daha çok netlikten yanasın. Bu tavrın, arkadaşların arasında farklı değerlendirilebilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Aralık 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

2021'İN EN KENDİ YOLUNU ARAYINI: YAY BURCU

Hayata dair her şeyi eğrisine doğrusuna düşündüğünüz bir yıla merhaba diyorsunuz. Ateş grubunun en detaycı burçlarından birisi olarak 2020 yılında çokça yorulan ve stresli durumlara maruz kalan zihniniz, sonunda 2021 yılında rahatlayacak. Tabiri caizse derin bir oh çekmek isteyeceksiniz. Siz ki sorumluluklarınız için hem kendinizden taviz verdiniz, hem de düzeninizi değiştirdiniz, verdiğiniz emeklerin karşılığını 2021 yılında almak isteyeceksiniz.

BOYUN EĞMEYECEKSİNİZ

Ruhunuzun hafiflemeye ne kadar da ihtiyacı var. Hem kendi işinizle hem de çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçları ve işleriyle ilgilendiğiniz 2020 yılında size karşı beklediğiniz davranışlar gösterilmemiş olabilir. Ancak siz bu duruma takılıp üzülen birisi değilsiniz. Daima kendi yolunu çizen ve rotasını belirleyen birisiniz. 2021 yılında da yaşadığınız zorluklara rağmen kendi çizdiğiniz yolda ilerleyeceksiniz, kimseye boyun eğmek istemeyeceksiniz. Zincirlerinizden kurtulduğunuz bir yıl olacak 2021…

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Aralık 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

26 Mayıs'ta burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulması, hayata karşı olan bakış açınızı değiştirmekle kalmayacak, yeni fırsatlar ve yeni sürprizleri de beraberinde getirecek. Tutulmanın etkisi sizi öncelikle sosyal yaşamınız bazında etkileyecek. İş ortamınızda iletişime kapalı tavrınız ön plana çıkarken, evinizin dışında arkadaşlarınızla vakit geçirmek istemeyebilirsiniz. 2021 sizin için bir geçiş yılı olacak. Bu geçişte hem olgunluk kazanacak, hem de kendinizi geliştireceksiniz. İlişkisi olan bir Yay burcuysanız, evinizde yaşadığınız gel gitli ruh hallerini ardınızda bırakmak için eşinizle radikal kararlar alabilirsiniz. Kalbi boş bir Yay burcuysanız; size kalben değer vermeyen kişileri hayatınızdan çıkarırken, hayatınızı birleştireceğiniz kişiyle bu yıl tanışacaksınız. 2021'in ilk dört ayında;

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Aralık 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji
  • Dünya özgürlüğe kavuşurken, seyahatleri artan burçlar arasında ilklerdesiniz.
  • Özgüveninizi toparlıyor, geçmişi kabullenip arkada bırakmaya başlıyorsunuz. 2021'in ikinci dört ayında;
  • İsteseniz de yılın bu aylarında rutininizde kalamıyorsunuz. Sürprizlerle dolu aylar…
  • Mayıs ayında ailenizle ilgili önemli sırlar ifşa olabilir. 2021'in son dört ayında;
  • Yılın son aylarında çevrenizdeki insanların sizi anlamadığı konusuna takılabilirsiniz.
  • Yılın son tutulması burcunuzda gerçekleşirken paranız çoğalıyor.
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