Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Aralık 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Aralık 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Aralık 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2021'İN EN KENDİ YOLUNU ARAYINI: YAY BURCU" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Satürn Kova burcunda kavuşuyor. Dünya genelindeki toprak hareketleri gündeme gelebilir. Tarım sektöründeki istihdamı artırmak adına çeşitli projeler Türkiye'ye yatırımcı getirebilir.

Koç: Kendin için aldığın kararları bugün birebir tatbik etmek istiyorsun. Uzun zamandır planladığın diyet için harekete geçebilirsin.

Boğa: Doğru bildiklerinin arkasında sağlam bir irade ile duruyorsun. Bu konuda bazı arkadaşlarınla fikirsel bir tartışmaya girebilirsin.

İkizler: Kendi işinin sahibi bir İkizler burcuysan, hafta sonu olmasına rağmen artan işleri tamamlamak isteyebilirsin.

Yengeç: Geçmişe dair izlerin olduğu sürece geleceğe doğru odaklanamadığının farkındasın. Radikal kararlar alarak çizgini değiştiriyorsun.

Aslan: Maddi problemlerin için ailenden destek isteyebilirsin. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, onunla birlikte daha ciddi adımlar atmak istiyorsun.