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Haberler Galeri Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:31

Uzun süredir kalbi boş olan Cansu DereSadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!

Final yapan "Sadakatsiz" dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, önceki gün Etiler'de hareket halindeki aracında görüntülendi. Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cansu Dere son olarak Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamıştı. Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere'nin 'Sadakatsiz'deki partneri Caner Cindoruk'la aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncudan aşk iddialarına yanıt geldi. İşte tüm detaylar…

Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!

Cansu Dere, önceki gün Etiler'de trafikte görüntülendi. Muhabirlerle konuşan oyuncu, "Arkadaşımı eve bırakacağım. Dizim bitti, beni sık sık göreceksiniz. Artık hep müsaitim" dedi. Geçtiğimiz aylarda dizideki partneri Caner Cindoruk ile aşk yaşadığına dair hakkında haberler çıkan Dere, "Ah yapmayın hadi ne olur" dedi.

Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!

Cansu Dere, "Arkadaşımı eve bırakacağım. 'Sadakatsiz' projemiz final yapıyor. Çekimleri tamamladık.

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Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!

Önümüzdeki günlerde de final bölümüyle ekranlarda olacak. Beni artık sık sık göreceksiniz. Artık hep müsaitim" dedi.

Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!

Oyuncu, arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, "Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum" şeklinde konuştu.

Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!

"Sadakatsiz"deki partneri Caner Cindoruk'la ilgili çıkan aşk haberleri sorulan Dere, "Ah yapmayın, ne olur" şeklinde yanıt verdi.

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