Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’deki partneri Caner Cindoruk’la aşk mı yaşıyor? Yanıt geldi!

Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:31

Final yapan "Sadakatsiz" dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, önceki gün Etiler'de hareket halindeki aracında görüntülendi. Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cansu Dere son olarak Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamıştı. Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere'nin 'Sadakatsiz'deki partneri Caner Cindoruk'la aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncudan aşk iddialarına yanıt geldi. İşte tüm detaylar…