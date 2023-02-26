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Haberler Galeri Veda Mektubu ile geri dönen Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 26.02.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 06:32

Veda Mektubu ile geri dönen Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi!

Veda Mektubu dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bennu Yıldırımlar sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Bennu Yıldırımlar'ı ekranların unutulmaz yapımlarından olan Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Veda Mektubu dizisinin Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada...

Veda Mektubu ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi!

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Bennu Yıldırımlar, hayranlarını sevindirdi. Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazınan 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, 'Seher' rolüne hayat vereceği Veda Mektubu'nun tanıtımları sonrası sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Veda Mektubu ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur.

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Veda Mektubu ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi!

Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz aylarda bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuşmuştu.

Veda Mektubu ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Veda Mektubu ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle büyüledi!

"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuşmuştu.

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